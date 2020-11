Emplois des jeunes : Tamsir Faye plaide pour le renforcement du financement de la convention État/emplois.

Pour mieux prendre en charge la question de l'employabilité des jeunes, le directeur général de l'agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ), Tamsir Faye, a plaidé pour le renforcement du financement de la convention État/emplois. "On a la convention de l'État emplois qui est de un milliard, et je lance un appel à l'État pouf qu'il augmente le financement de la convention État/emplois parce qu'un milliard, c'est bien, mais on peut faire plus pour prendre en charge la question de l'insertion", a souligné le directeur général de l'ANPEJ, qui présidait la cérémonie de clôture de la journée nationale de l'entrepreneuriat...