Emploi et formation des jeunes : le Président Bassirou Diomaye Faye promet d’en faire une priorité élevée des politiques publiques.

Comme à l’accoutumée, le président de la République Bassirou Diamaye Faye s’est adressé à la nation à la veille de la fête de l’Indépendance. À cette occasion, le Chef de l’État a abordé la lancinante question de l’emploi des jeunes.

Selon lui, l’éducation et la formation au métier, l’emploi et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. Sur ce, le président de la République promet d’en faire une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. « Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu’ils répondent mieux aux besoins d’emplois et autres activités génératrices de revenu pour les jeunes », a-t-il déclaré.

Pour encourager la création d’emplois, Bassirou Diomaye Faye compte s’appuyer sur un secteur privé fort que l’État compte soutenir. « Et sur la base des besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour androgéniser notre économie », dit-il.