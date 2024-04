Emmanuel Macron salue l'héritage de Maryse Condé : Une voix littéraire inoubliable s'éteint...

Suite au décès de la grande écrivaine française d’origine guadeloupéenne, Maryse Condé à l’âge de 90 ans, le président français, Emmanuel Macron, sur sa page X a présenté ses condoléances à la famille de la romancière et à ses lecteurs. « Géante des lettres, Maryse Condé a su peindre les chagrins et les espoirs, de la Guadeloupe à l’Afrique, de la Caraïbe à la Provence. Dans une langue de lutte et de splendeur, unique, universelle. Libre. Mes condoléances à sa famille, à ses proches et ses lecteurs. », a écrit le président français Emmanuel Macron sur sa page X



En rappel, Maryse Condé née Marise Liliane Appoline Boucolon était une journaliste, professeure de littérature et écrivaine. Elle a enseigné au Sénégal, en Guinée et au Ghana dans les années 1960-1968.