Emma Style Show 2019 : Pour une promotion de l'artisanat et de la production locale.

Pour cette 9ème édition d'Emma Style Show, une innovation est notée. Avec pour thème " le pagne tissé dans la haute couture", dix jeunes talents en stylisme et modélisme ont été sélectionnés pour bénéficier de cours de coaching pendant trois mois avec des ténors du milieu de la mode africaine et internationale.

Une incubation qui, avec plus de 200 demandes de participation, n'en a finalement retenu que 10. À l'occasion de la conférence de presse tenue en prélude du dîner de gala qu'elle organise chaque année, cinq jeunes talents parmi les dix incubés ont finalement été choisis par le jury, à la suite de la présentation de leur création. Ainsi, ces cinq retenus vont défiler le vendredi 26 avril lors du dîner de gala où sont attendues plus de 500 personnalités.