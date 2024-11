Emirats: les meurtriers présumés d'un rabbin israélo-moldave sont des Ouzbeks (média d'Etat)

Les Emirats arabes unis ont annoncé lundi que les meurtriers présumés d'un rabbin israélo-moldave étaient de nationalité ouzbèke, a rapporté l'agence officielle WAM.



"Les autorités compétentes des services de sécurité ont révélé l'identité des trois personnes qui ont perpétré le meurtre et qui sont de nationalité ouzbèke: Olimboy Tohirovich (28 ans), Makhmudjon Abdurakhim (28 ans) et Azizbek Kamilovich (33 ans)", a écrit la WAM citant un communiqué du ministère de l'Intérieur.



Les autorités de ce pays du Golfe à majorité musulmane avaient déclaré dimanche que trois suspects avaient été arrêtés après le meurtre du rabbin de 28 ans.



Marié depuis six mois selon les médias israéliens, le rabbin Tzvi Kogan était un émissaire du Habad Loubavitch, mouvement hassidique ultra-orthodoxe à l'engagement missionnaire mondial visant à renforcer l'identité juive et rapprocher les juifs de leur foi.



Les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël en 2020, aux côtés de Bahreïn et du Maroc, dans le cadre d'une série d'accords négociés par les États-Unis.



Le corps du rabbin a été retrouvé par les services de sécurité de l'État du Golfe, ont déclaré plus tôt dimanche le bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministère des Affaires étrangères.



Il n'existe pas de chiffre concernant le nombre de juifs aux Émirats arabes unis, mais un responsable israélien a déclaré à l'AFP qu'il y avait environ 2.000 Israéliens dans ce pays, la communauté juive étant estimée au double de ce chiffre.