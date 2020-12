Émigration clandestine : L’ambassadeur de France met le Sénégal devant ses responsabilités

L’ambassadeur de France au Sénégal est dans la région de Ziguinchor dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Son Excellence Philippe Lalliot s’est rendu dans la commune de Diembéring où il a vu le potentiel économique qui l'a poussé à lancer un vibrant message aux jeunes qui s’aventurent dans l’émigration clandestine.

« Il faut apporter la preuve tangible quotidienne, simple, aux jeunes de ce pays qu'ils peuvent vivre ici, qu'ils peuvent rester ici, fonder des familles ici, élever les enfants, avoir une belle vie ici et que ça doit être la principale raison de les dissuader de prendre une pirogue et de finir au fond de l'océan. Au large des côtes sénégalaises, mauritaniennes, espagnoles ou françaises. Aucun discours ne sera plus convaincant que ce projet qui permet à sa jeunesse de rester ici, de prospérer ici, de vivre ici », a lancé le diplomate à Diembéring.