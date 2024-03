Émigration clandestine : Deux pirogues échouent à Dakhla, deux morts enregistrés

Les jeunes continuent de braver l'Atlantique dans des conditions extrêmement dangereuses pour rallier les Îles Canaries. Selon les informations relayées dans le journal « Libération », deux pirogues transportant des sénégalais ont échoué mardi soir à Dakhla avec 27 personnes à bord.



« Cette pirogue avait pris le départ en Mauritanie. Au moins deux morts ont été enregistrés durant la traversée. Il y a une autre pirogue qui est arrivée lundi dernier avec 26 personnes et celle-là est en provenance de Saint-Louis. Donc, il y a deux pirogues qui sont arrivées à Dakhla entre lundi et mardi. Il faut dire que le phénomène n’a jamais cessé. Il y a certes eu une diminution du nombre de départ au mois de décembre mais entre janvier et mi-mars, les jeunes qui venaient, prenaient souvent départ de la Mauritanie », a fait savoir Babou Sène, consul général du Sénégal à Dakhla.