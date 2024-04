Emigration aux Usa, par le Nicaragua: 60000 Africains dont 13526 Sénégalais ont franchi la frontière entre 2022 et 2023

Selon un rapport publié par Jeune Afrique sur la ruée vers les États-Unis par la route de Nicaragua, 60000 africains sont entrés au pays de l'oncle Sam en 2023 par la route de la Bolivie, qui est bien plus coûteuse, environ 8000 dollars soit 5,8 millions le coût du trajet.



Les Mauritaniens en tête de file...



Avant que les senegalais ne découvrent cette "fameuse" route du Nicaragua, les jeunes prenaient le départ à partir de la Mauritanie. Plusieurs fonctionnaires mauritaniens auraient même abandonné leur poste pour partir à l'aventure vers les Usa. Ils sont 13526 sénégalais a effectué ce trajet contre 4000 Guinéens, 4000 Angolais et 15263 Mauritaniens à faire le trajet jusqu'à la Frontière avec les États-Unis dans différentes étapes, en avion durant 30 heures de vol puis en bus ou à pied sur une distance égale à 5000 KM.



5800 Sénégalais ont payé la caution de 6000 dollars soit entre 4 et 5 millions ...



Toutefois, révèle le rapport publié par Jeune Afrique, une fois arrivés aux États-Unis, les sénégalais sont placés en centre de détention pour violation des lois migratoires depuis 2021, 5800 senegalais ont eu à payer un caution de sortie de 6000 dollars.



Néanmoins, 193 sénégalais ont été renvoyés pour un retour au bercail en 2023, indique le rapport.



Le Sénégal avec ses 25763 cas, est le pays africain qui a le plus grand nombre de dossiers en attente de traitement, il est suivi de la Guinée 18317 dossiers, la Mauritanie 17309 dossiers, le Nigeria avec 9546 dossiers et enfin l' Angola 6599.



Le nombre d'africain ayant franchi la Frontière américaine qui était de 13405 en 2022 est passé à 58462 soit un pourcentage de +336%.