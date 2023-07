Émeutes en France et au Sénégal : « C’est dans ces difficultés que se forgent les consensus les plus exigeants, les pactes les plus féconds » (ambassadeur France au Sénégal)

L’ambassadeur de France au Sénégal a évoqué les récentes émeutes notées en France avec la réforme sur la retraite et celles au Sénégal avec l’affaire Ousmane Sonko.



Philippe Lalliot note que « nos deux pays, dans des circonstances et dans des ressorts différents, ont connu récemment de telles épreuves et ils s’attachent maintenant à trouver des réponses concrètes, à apporter aux débordements qui se sont produits et aux colères qui se sont exprimées. C’est dans ces difficultés que se forgent les consensus les plus exigeants, les pactes les plus féconds », a souligné l’ambassadeur...