Emerse Fae (sélectionneur de la Côte-d’Ivoire): « La solidarité et le mental nous ont permis de remporter la victoire ! »

De la solidarité, de l’abnégation et beaucoup d’efforts telles ont été les qualités affichées par la sélection ivoirienne pour venir à bout du Sénégal. Selon le sélectionneur Emerse Fae, ses joueurs ont tout donné en plus d’avoir eu des nefs d’acier tout au long de la rencontre. Les Éléphants tombeurs des champions d’Afrique en titre, sont désormais pleinement lancés dans leur CAN après des débuts catastrophiques.