Embargo contre le Mali : Me Ousmane Sèye et Cie expriment leur désaccord

La conférence des leaders de la coalition pour l’émergence réunie sous la présidence de son coordonnateur national, Maitre Ousmane Sèye, a condamné le coup d’État intervenu au Mali. Elle a dit souhaiter le rétablissement de l’ordre constitutionnel par une transition politique, démocratique privilégiant les intérêts du peuple malien qui aspire à un profond changement. La CPE a aussi exprimé son désaccord suite à l’embargo décrété par la CEDEAO contre le Mali. Elle a ainsi mis en garde contre toutes mesures tendant à priver le Mali des ressources et produits nécessaires à sa survie telles que l’embargo ou la fermeté des frontières.

Analysant la situation nationale, la CPE a noté sa, préoccupation quant à la progression de la pandémie covid 19 et à la multiplication des cas communautaires liée à la mobilité des populations pendant la fête de la Tabaski. Elle a félicité le Président de la République pour toutes les mesures prises avec courage et lucidité et invite les populations à respecter davantage les mesures préventives d’hygiène et de distanciation physique, seule solution à la progression de la pandémie. Elle a enfin rappelé que la communication communautaire doit se faire d’abord à la base par le biais des chefs de famille, des chefs et délégués de quartier, des maires, et des autorités déconcentrées telles que les préfets et sous-préfets.