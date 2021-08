Éliminatoires mondial 2022 : Le Sénégal toujours absent de la liste officielle, Lat Dior pas encore homologué...

Une épine dans le pied d'Augustin Senghor, le candidat sortant à la présidence de la fédération sénégalaise de football (Fsf) qui, à quelques moments de l'assemblée élective prévue le 07 août, n'a toujours pas résolu ce problème. Voici la liste des stades homologués et ceux à inspecter...



*Algérie* : Stade 5 Juillet d'Alger et Stade Tchaker Mustapha de Blida





*Angola* : Estadio 11 de Novembro de Luanda



*Bénin* : Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou





*Burkina Faso : pas de stade homologué*



*Cameroun* : Stade de la Réunification de Douala, l'Omnisport Stadium de Limbé, Roumdé Adjia de Garoua, Stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé et le stade Japoma de Douala



*Cap Vert : À inspecter*



*Centrafrique : pas de stade homologué*



*Congo* : Alphonse Massamba Debat de Brazzaville



*Congo RDC* : Stade TP Mazembé de Lubumbashi





*Côte d’Ivoire* : Stade d'Ebimpé d'Abidjan



*Djibouti : pas de stade homologué*



*Égypte* : Cairo International Stadium de Cairo, 30th of June Stadium Cairo, Alexandria Stadium Alexandria, The Egyptian Army Stadium (Borg El Arab), Alexandria



Ismaily Sport Stadium Ismailia, Al-Salam Stadium de Caire et

Suez Stadium de Suez



*Éthiopie* : Bahir Dar Stadium Bahir Dar





*Gabon* : Stade Rénovation de Franceville



*Ghana* : Accra Sport stadium d'Accra et Cape Coast Sports Stadium de Cape Coast



*Guinée* : GLC Nongo Conakry



*Guinée Bissau : À inspecter*



*Guinée Équatoriale* : Stade de Malabo de Malabo, Stade de Bata – Nkoatoma Bata, Stade

d’Ebebeyin d'Ebebiyin et le Stade de Mongomo de Mongomo



*Kenya* : Nyayo National Stadium de Nairobi



*Libéria : À inspecter*



*Libya* : Martyres of Benina de Benghazi



*Madagascar : À inspecter*



*Malawi : À inspecter*



*Mali : pas de stade homologué*



*Mauritanie* : Stade de Nouadhibou de Nouadhibou et le Stade Olympique de Nouackhott



*Maroc* : Complexe Mohammed V de Casablanca, Complexe Sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, Grand Stade Marrakech de Marrakech, Stade Municipal de Berkane de Berkane, Grand Stade Agadir d'Agadir et le Grand Stade de Tanger à Tanger



*Mozambique* : Estadio Nacional Do Zimpeto do Maputo





*Namibie : Pas de stade homologué*



*Niger : Pas de stade homologué*



*Nigeria* : Nnamdi Azikiwe Stadium d'Enugu, National Stadium of Abuja, Adokiye Amiesimaka International Stadium de Port Harcourt, Stephen Keshi Stadium d'Asaba, Akwa Ibom International Stadium d'Uyo, Samuel Ogbemudia Stadium Benin et Teslim Balogun Stadium Lagos



*Rwanda* : Stade Régional de Kigali



*Sénégal : À inspecter*



*Afrique du Sud* : Soccer City Stadium (FNB Stadium) de Johannesburg, Mbombela Stadium de Nelspruit, Free State Stadium Bloemfonteindt Mangaung, Royal Bafokeng Stadium de Rustenburg, Loftus Versfeld Stadium de Pretoria, Moses Mabhida Stadium de Durban, Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, Peter Mokaba Stadium de Polokwane, Orlando, Stadium Johannesburg, Moruleng Stadium, Lucas “Masterpieces” Moripe Stadium de Pretoria, Dobsonville Stadium de Pretoria, Cape Town Stadium de Cape Town



*Soudan : A inspecter*



*Tanzanie* : Benjamin Mkapa National stadium de Darsalam



*Togo* : Stade de Kégué de Lomé



*Tunisie* : Stade Olympique de Radès



*Ouganda* : St. Mary’s Stadium de Kampala



*Zambie* : Heroes Stadium de Lusaka et Levy Mwanawasa de Ndola



*Zimbabwe* : Zimbabwe National Sports Stadium de Hararé