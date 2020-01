Eliminatoires mondial 2022 : Le Sénégal dans le chapeau 1 en attendant le tirage au sort.

Les choses sérieuses commencent pour les 40 équipes qui seront en lice lors des éliminatoires de la coupe du monde 2022. En attendant le 21 janvier (Egypte), date du tirage au sort de ces éliminatoires (Zone Afrique), la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu publics les différents chapeaux.



C’est assez logiquement que le Sénégal première sélection Africaine au classement FIFA et vice-championne d’Afrique, s’est retrouvée dans le chapeau 1. On y retrouve également l’Algérie championne d’Afrique en titre, ainsi que le Nigeria, la Tunisie, le Ghana ou encore l’Egypte…



Une configuration qui écarte certaines grosses pointures du chemin des « Lions. » Toutefois, des adversaires coriaces tels que la Côte d’ivoire et le Burkina Faso, Madagascar, l’Afrique du Sud et ou la Guinée Bissau sont de potentiels adversaires.



Dix groupes de dix équipes seront constitués à l’issue du tirage au sort prévu ce mardi 21 janvier. Les dix meilleures sélections qui sortiront premières de leurs groupes se croiseront à nouveau en matches de barrage. Seules cinq équipes seront qualifiées pour la coupe du monde au Qatar, en 2022.