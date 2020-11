Eliminatoires de la CAN : Aliou Cissé publie la liste des Lions convoqués.

Aliou Cissé vient de publier sa liste de joueurs pour le compte de la double confrontation contre la Guinée Bissau les 11 et 15 novembre Prochain, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021.



Une liste avec Sadio Mané qui signe son retour après avoir été testé positif à la covid-19 et celui de Kalidou Koulibaly qui a été bloqué par la quaranataine à Naples. De même que Keita Baldé et Moussa Wagué qui retrouvent la tanière.



A signaler la première convocation du latéral gauche Ariel Mendy, de milieu offensif Moustapha Name et d’un certain Franck Kanouté.