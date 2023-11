Éliminatoires coupe du monde 2026 : Aliou Cissé va publier sa liste de joueurs ce vendredi…

Pour les confrontations contre le Soudan Sud et le Toga dans le cadre des premières journées des qualifications pour la Coupe du monde de football 2026, El Tactico va rendre public, ce vendredi 10 novembre, le groupe qu’il a choisi. Une liste qui sera certainement assez similaire à celle publiée au mois d’octobre dernier lors de la rencontre amicale contre le Cameroun le 16 octobre dernier….



La Fédération Sénégalaise de Football dans un communiqué porte à la connaissance du public que le Sélectionneur national, Aliou CISSE donnera une conférence de presse le vendredi 10 novembre 2023 à 10h00… Il sera question de la publication de la liste des joueurs convoqués pour des matchs Sénégal-Soudan du Sud du 18 novembre 2023 à Dakar et Togo- Sénégal du 21 novembre 2023 à Lomé, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Il est important de souligner les cas de Youssouph Sabaly et l’excellente forme du moment d’Abdallah Sima en Écosse. le forfait de Sabaly semble d’ores et déjà acté. Le retour de Bouna Sarr qui a grappillé du temps de jeu avec le Bayern Munich combiné aux absences probables de Sabaly et Abdallah Ndour pourrait bien envisagé.





Mouhamadou Moustapha Gaye