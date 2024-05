Éliminatoires Mondial 2026 : Aliou Cissé fait appel à 26 Lions dont Chérif Ndiaye, Kouyaté, Amara Diouf et Boulaye parmi les absents…

Ce vendredi 24 mai 2024, Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde 2026. Alors qu'il avait fait appel à 31 joueurs en mars dernier (match amicaux contre le Gabon et le Niger le 22 et 26 mars 2024 à Amiens), El Tactico a cette fois retenu 26 Lions pour affronter la République Démocratique du Congo le 6 juin au stade Abdoulaye Wade et la Mauritanie le 9 juin.

Parmi les absents notables, on peut citer le vétéran Cheikhou Kouyaté, âgé de 34 ans et en fin de contrat avec Nottingham Forest. Le sélectionneur a également dû se passer des services d'Ismail Jacobs, blessé. D'autres joueurs présents lors du dernier rassemblement, comme Boulaye Dia, Amara Diouf, Bamba Dieng, Ballo-Touré, Mamadou Lamine Camara etc, n'ont pas été retenus cette fois-ci.

Alors qu’Abdallah Sima retrouve aussi la tanière. La grande nouveauté de cette liste est la convocation de Cherif Ndiaye ( 28 ans, 1m88, étoile rouge de Belgrade, 47 matchs TTC 20 buts 6 passes décisives et 28 matchs 11 buts en championnat.)

En revanche, Aliou Cissé a confirmé la présence de trois joueurs ayant fait leurs débuts en sélection lors du dernier stage : Seydou Sano, Arouna Sanganté et Habib Diarra. Ils seront donc de la partie pour ces deux prochains matchs qualificatifs. Le regroupement de l'équipe nationale est prévu à partir du 27 mai.

Liste des joueurs sélectionnés :

Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Seny Dieng (Middlesbrough), Mory Diaw (Clermont)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Arouna Sangante (Le Havre AC), Formose Mendy (FC Lorient), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (ESTAC Troyes), Seydou Sano (Al-Gharafa)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (FC Metz), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (OM), Dion Lopy (Almeria), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gana Gueye (Everton),

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (OM), Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (OM), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (étoile rouge),Abdoulaye Sima (Rangers)