Éliminatoires Mondial 2022 : Première convocation pour Pape Gueye, Loum Ndiaye de retour, Diao Baldé absent... 25 Lions convoqués par Aliou Cissé...

Le sélectionneur national, Aliou Cissé a dévoilé sa liste de joueurs en perspective des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Ainsi pour affronter le Togo à la date du 11 novembre à Lomé, et la réception du Congo le 14 novembre à Thiès, l'entraîneur sénégalais a fait appel au milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, Pape Alassane Gueye. Une première convocation pour le phocéen qui va donc découvrir la tanière et le football africain par la même occasion.







Par ailleurs, Diao Keita Baldé n'a pas été convoqué suite à son opération des amygdales. Mamadou Loum Ndiaye Marque son retour au sein de la tanière. Pour le reste, la liste reste quasiment inchangée par rapport à la dernière qui avait été publiée par Cissé qui a conservé ses cadres. Le rassemblement est prévu à Paris où les lions se retrouveront avant de s'envoler vers Lomé.











La liste des 25 Lions :







Gardiens







Édouard Mendy, Alfred Gomis, Sény Dieng







Défenseurs







Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Fodé Ballo-Touré, Abdoulaye Seck, Cheikhou Kouyaté, Bouna Sarr







Milieux de terrain







Idrissa Gana Guèye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Krépin Diatta, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, Pape Gueye







Attaquants







Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Habib Diallo, Ahmadou Bamba Dieng