Éliminatoires Coupe du monde 2022 : Le Sénégal enchaîne péniblement contre le Congo battu 3-1, et reprend la tête du groupe H...

La victoire fut difficile à obtenir cet après-midi, pour le Sénégal, sur la pelouse du stade Massamba-Debat de Brazzaville. Pas du tout aidé par l'arbitrage fortement décrié et des Diables rouges déterminés, les Sénégalais ont finalement fait la différence dans les ultimes minutes de ce match heurté, 3-1.



Un score qui est très loin de refléter la physionomie de ce match piège qui a failli coûter la première place au Sénégal. En effet, l'ouverture du score par Boulaye Dia, sur un superbe service de Kalidou Koulibaly sera de courte durée puisque les congolais bénéficieront d'un pénalty extrêmement généreux de la part de l'arbitre, pour égaliser (1-1) à la pause.



Au retour des vestiaires ce sont des congolais plus confiants et téméraires qui ont foulé la pelouse menaçant à plusieurs reprises Édouard Mendy et sa défense. Malgré ce cas de figure défavorable, les Lions réussiront à inverser la tendance dans les dix dernières minutes de la partie avec des réalisations de Ismaïla Sarr (83e, 2-1) et de l'inévitable Sadio Mané, sur pénalty (87e, 3-1.)



Le Sénégal reprend ainsi les commandes du groupe H avec ses deux succès de rang. Et entame idéalement cette première phase éliminatoire de la coupe du monde Qatar 2022.