Éliminatoires Coupe du monde 2022 : La liste des Lions avec Bamba Dieng et Bouna Sarr en attraction, 25 joueurs convoqués par Aliou Cissé...

À l'instar des autres équipes nationales, Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a publié sa liste de joueurs pour le compte des prochaines échéances des éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.



Une cérémonie classique au cours de laquelle, Cissé a annoncé la convocation inédite du latéral droit du Bayern Munich, Bouna Sarr (29 ans), après un long feuilleton concernant sa venue chez les Lions. Arrivé en "pompier" dans un secteur en souffrance, le couloir latéral droit du Sénégal, le franco-senegalo-guinéen, sera fortement scruté dans les prochains jours.

L'autre petite surprise de cette liste est la convocation de la nouvelle révélation chez les Phocéens, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng (21 ans), le buteur de l'Olympique de Marseille est récompensé suite à une excellente entame de saison en Ligue 1 française.



Par ailleurs, on retrouve l'ossature de l'équipe, comme d'habitude avec le capitaine Kalidou Koulibaly et ses lieutenants, Édouard Mendy, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané et l'un des doyens de la tanière Cheikhou Kouyaté secondé par la jeune garde, Ismaïla Sarr, Krepin Diatta.



Des absents sont à noter à l'image de Sada Thioub et Joseph Lopy. Alors que Diao Keita Baldé fait son retour dans la tanière après ses récentes performances assez convaincantes avec Cagliari.

Deux matchs sont au menu des Lions : Sénégal - Namibie le 09 octobre 2021 à 19h00 (GMT) au stade Lat Dior de thiès. Et un déplacement en Namibie le 12 octobre 2021 à 13h00 (GMT) à Johannesburg (Afrique du Sud.) Ces rencontres comptent pour la 3eme journée et la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.



La liste des 25 Lions



Gardiens

Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng



Défenseurs

Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Ibrahima Mbaye, Fodé Ballo-Touré, Abdoulaye Seck, Cheikhou Kouyaté, Bouna Sarr



Milieux de terrain

Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, Mamadou Loum Ndiaye, Krepin Diatta, Moustapha Name



Attaquants

Sadio Mané, Boulaye Dia, Ismaïla Sarr, Famara Diedhiou, Habib Diallo, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng