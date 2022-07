Eliminatoires CHAN 2023 : Le Sénégal perd à domicile face au Liberia mais se qualifie au tour suivant…

Le Sénégal a bien failli tout perdre ce samedi contre le Liberia lors de la manche retour des éliminatoires du CHAN 2023. La sélection locale s’est inclinée sur la marque de deux buts à un (2-1) sur la pelouse du stade du Sénégal Pr Abdoulaye Wade.



Une défaite sans conséquence puisque les Lions qui avaient fait le plus dur en allant s’imposer 3-0 au Liberia, avaient ainsi pris une sérieuse option pour se qualifier au prochain tour de ces éliminatoires.



Après avoir raté un bon nombre d’occasions de buts, l’équipe de Pape Thiaw qui a manqué de maîtrise collective et de lucidité, a pu limiter la casse. Toutefois, ils viennent d’enregistrer la première défaite officielle du Sénégal dans le stade Abdoulaye Wade inauguré le 22 février 2022.



Pour se qualifier au CHAN 2023, le Sénégal devra affronter la voisine de la Guinée Conakry. Une sorte de bête noire qui a déjà éliminé les Lions plusieurs fois, notamment lors des éditions des CHAN 2016 et 2018…