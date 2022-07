Éliminatoires CHAN 2023 : La FSF dévoile le prix des billets, les accréditations confiées à l’Anps…

Le match retour entre l’équipe nationale locale du Sénégal et le Libéria (éliminatoires du championnat d’Afrique des nations de football) se jouera finalement au stade du Sénégal Pr Abdoulaye Wade de Diamniadio, a informé la fédération sénégalaise de football (Fsf.)



La Fsf a, par la même occasion, communiqué sur les prix des billets de stade ainsi que le mode d’attribution des accréditations destinées à la presse.



« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe le public que le match Sénégal vs Libéria comptant pour le premier tour retour des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2023 se tiendra au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio, le samedi 30 juillet 2022 à 16h00. »



Le prix des tickets a été établi comme suit : « Les Tickets d’entrée (5.000F, 2.000F et 1.000F) seront disponibles à partir du jeudi 28 juillet 2022 aux points de vente suivants : stade Léopold Sédar Senghor, stade Demba Diop, stade Iba Mar Diop et stade Maniang Soumaré de Thiès.



Par ailleurs, la FSF rappelle que les médias qui souhaitent couvrir ce match doivent se rapprocher de l’Association Nationale de la Presse Sportive (ANPS) pour leurs accréditations.



Notons que le Sénégal avait battu le Liberia sur la marque de 3-0 à l'issue du match aller. Un bel écart pris par le coach Pape Bouna Thiaw et ses Lions...