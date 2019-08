Éliminatoires CHAN 2020 / Ousseynou Niang : « On était pressé de marquer le but en première mi-temps »

L’équipe nationale locale n’a eu aucun mal à ouvrir le score samedi lors du match retour du premier tour préliminaire des éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2020 face au Liberia (3-0). « On était pressé de marquer le but en première mi-temps », confirme Ousseynou Niang, attaquant des Lions locaux et pensionnaire de Diambars.