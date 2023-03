Éliminatoires CAN 2024 : Le Sénégal en démonstration de force devant le Mozambique laminé (5-1) !

Rarement l’équipe nationale de football du Sénégal aura été aussi dominatrice et efficace dans le jeu. Face aux Mambas, les champions d’Afrique ont sorti le grand jeu en déployant l’artillerie lourde avec quatre réalisations rien qu’en première mi-temps. Après une dizaine de minute, l’incontournable latéral droit des Lions, Youssouph Sabaly a surgi dans la surface de réparation pour reprendre le centre millimétré de Ilimane Ndiaye (1-0, 10e.) Le Sénégal lance idéalement son match contre le Mozambique qui était pourtant resté en bloc bas dans cette entame de partie.



Boosté par ce démarrage canon, le Sénégal va en remettre une couche avec toujours Youssouph Sabaly dans le coup. Cette fois-ci, le pensionnaire du Betis Séville sera à la passe. Il met sur orbite Sadio Mané qui pique son ballon et fait le break pour les Lions (2-0, 14e.)



Sur le banc de touche, Aliou Cissè est serein et sûr de son fait. Contrairement à son collègue entraîneur, Francisco Junior qui, désabusé par le début de match chaotique de ses joueurs, donne de la voix sur la touche. Ultra dominateurs, les sénégalais vont enfoncer le clou coup sur coup à la 31eme grâce au premier but d’Ilimane Ndiaye en equipe nationale (3-0) et puis Boulaye Dia qui met fin aux espoirs des Mambas (4-0,39e.)



C’est la première fois que les Lions réussissent un tel exploit sous l’ère Aliou Cissé, marquer à quatre reprises en première période. Profitant d’un petit relâchement de la défense sénégalaise, pour réduire le score suite à un coup franc mal repoussé par Alfred Gomis (4-1.) Le récital des Lions sera bouclé à la 89e minute avec le but de Habib Diallo qui place un coup de tête plongeant imparable ! Le Sénégal l’emporte (5-1) et ira tenter chercher la qualification le mardi 28 mars à Maputo pour la manche retour face à cette même sélection mozambicaine.