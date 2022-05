Éliminatoires CAN 2023 / Voici la liste de Aliou Cissé avec la première sélection de Alpha Diounkou du FC Barca B, Ilimane Ndiaye et Demba Seck...

Une fois n’est pas coutume, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a directement publié sa liste de joueurs, en ligne, sur les réseaux sociaux de la fédération sénégalaise de football (Fsf.)



Comme annoncé par la Fsf ce jeudi, en respect du deuil national que traverse le Sénégal suite au drame survenu à l’hôpital de Tivaouane (décès de 11 nouveau-nés au service de néonatologie.)



Ainsi, pour les deux premières journées (Sénégal vs Bénin le 4 juin et Rwanda vs Sénégal le 7 juin) de ces éliminatoires comptant pour la Coupe d’Afrique des nations (Can) Côte d’Ivoire 2023, 26 Lions ont été convoqués au sein de la tanière.



Sans grande surprise l’ossature de l’équipe a été préservée avec la reconduction des cadres du groupe : Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye (récemment en proie à de vives critiques suite à l’affaire du maillot aux couleurs Lgbt) Cheikhou Kouyaté, Saliou Ciss, Édouard Mendy et le nouveau champion d’Italie, Fodé Ballo-Touré vainqueur du championnat avec le Milan AC.



Concernant les nouvelles têtes, Ilimane Ndiaye de Sheffield United, l’attaquant du Torino Demba Seck et Alpha Diounkou le défenseur latéral droit du Barça B.



À noter les absences de Bamba Dieng, Mame baba Thiam et Alioune Badara Faty…



Gardiens :

Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng

Défenseurs :

Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Abdou Diallo, Youssou Sabaly, Fodé Ballo-Touré, Abdoulaye Seck, Alpha Diounkou

Milieux :

Pape Guèye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Moustapha Name, Mamadou Loum Ndiaye, Pape Matar Sarr

Attaquants :

Sadio Mané, Ismaela Sarr, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Keita Baldé, Habib Diallo, Demba Seck, Ilimane Ndiaye