Éliminatoires CAN 2023 : Que sait-on des prochains adversaires des Lions ?

Si pour beaucoup, le tirage au sort a été assez « abordable » pour le Sénégal dans le cadre des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, les prochains adversaires des Lions pourraient bien donner du fil à retordre aux champions d’Afrique en titre.

Dans le groupe L, les Béninois accompagnés des Rwandais et des vaillants mozambicains, restent de sérieux candidats…

Comme un air de retrouvailles, le Sénégal et le Bénin vont se rencontrer trois ans après leur dernier duel. C’était le 10 juillet 2019, durant la CAN égyptienne, qui avait réuni les deux sélections en quart de finale. Un match assez curieux qui s’était joué sur un faux rythme avec un bloc très bas des béninois.

Malgré la domination des sénégalais, il aura fallu atteindre la 69e minute de jeu pour voir Idrissa Gana Guèye inscrire l’unique but de la partie (1-0.) Quelques minutes plus tard, le béninois Olivier Verdon recevait un carton rouge (82e) qui enterrait les espoirs des écureuils dans cette CAN 2019.



En six confrontations dont trois rencontres amicales (Sénégal 1-0 Bénin, Sénégal 2-1 Bénin, Sénégal 2-1 Benin), le Bénin (84e au classement FIFA) n’a jamais réussi à prendre à revers le Sénégal.



En 2000, à l’occasion des tours préliminaires du mondial 2022, les deux équipes avaient partagé les points (1-1) à Cotonou avant que le Sénégal ne s’impose 1-0 au stade LSS.

Une sélection qui réussit assez bien aux Lions qui restent dominateurs face aux écureuils. Si la sélection béninoise qui rêve d’aller chercher une 5ème qualification à une phase finale de CAN, est en pleine reconstruction, ces derniers restent la plus grosse menace pour le Sénégal.

L’autre challenger des Lions du Sénégal c’est le Mozambique (119eau classement FIFA.) Les Mambasse souviennent certainement de la lourde défaite 6-1 qui leur avait été infligée par les Lions, le 30 janvier 1993 à Dakar (1er tour qualification mondial 1994.) Lors du match aller, le Sénégal s’était également imposé 1-0 à Maputo le 25 octobre 1992.

Entre les deux sélections, les rencontres n’ont jamais été amicales puisque sur les 05 matches qu’ils ont eu à jouer, tous étaient officiels.



En plus des deux rencontres mentionnées ci-dessous, les deux équipes se sont croisées au cours des qualifications de la CAN 2008, le 02 septembre à Dakar (Sénégal 2-0 Mozambique) et le 17 juin à Maputo, (Mozambique 0-0 Sénégal.)



Pour le Sénégal, la grande « inconnue » du groupe L reste à coup sûr le Rwanda (136e au classement FIFA.) Mis à part la partie amicale qui avait opposé les deux nations en 2016 (Sénégal 2-0 Rwanda), l’historique est quasi inexistant.

Le 03 janvier 2022, en préparation de la CAN 2022, un match amical avait pourtant été retenu entre les deux formations, avant d’être annulé.

Considérées comme le petit poucet de la poule, les Guêpes ont pourtant déjà pris part à une phase finale de Coupe d’Afrique, en 2004. Depuis cet exploit, les Rwandais n’arrivent pas à dépasser les tours préliminaires de la CAN.

Longtemps paralysé par le génocide qui a miné le pays entier, le football n’avait pas forcément un terrain propice pour se développer. Une tendance qui est en train de s’inverser…