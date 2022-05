Éliminatoires CAN 2023 : La liste d’Aliou Cissé attendue ce vendredi 29 mai… Des surprises annoncées dont Iliman Ndiaye…

La liste de joueurs qui devront prendre part aux deux premières journées de la CAN 2023 (le 04 juin Sénégal / Bénin, Rwanda / Sénégal le 07 juin), est attendue au plus tard ce vendredi 29 mai.



Un petit évènement pour les supporters de l’équipe nationale qui vont scruter la moindre nouveauté s’agissant des Lions qui seront appelés au sein de la tanière.



Justement des noms sont depuis lors évoqués c’est le cas de l’attaquant de Sheffield United, Iliman Ndiaye (22 ans) qui est fortement pressenti sur cette liste. Après avoir crié partout son amour pour le maillot national, il pourrait enfin voir son appel entendu.



En outre, le jeune milieu de terrain du Rayo Vallecano, Pathé Ciss (28 ans) pourrait être l’une des bonnes surprises du coach Cissé. Le petit frère du défenseur international senegalais, Saliou Cissé, est peut-être sur la « shortlist » d’Aliou Cissé.



Nominé par La Liga parmi les meilleurs joueurs africains de la saison 2021-2022, le milieu offensif offre un profil box-to-box qui pourrait bien intéresser…



Le sélectionneur national des Lions du Sénégal, aura aussi besoin de renfort en défense notamment du côté droit où le couloir droit sera privé de Bouna Sarr blessé au genou.



Si l’excellent Youssouf Sabaly devrait être le titulaire au poste, le nom du jeune Alpha Richard Dionkou (20 ans) est évoqué à quelques jours de l’annonce de la liste.



Actuellement dans l’équipe du Barça B (13 matches joués cette saison) au même titre que son compatriote Moussa Ndiaye, Dionkou pourrait intégrer la tanière lui qui a déjà joué chez les U17, U20 et pour l’équipe de l’Ufoa-A…