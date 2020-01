Eliminatoires CAN 2021 : Le match Sénégal-Guinée Bissau initialement prévu en juin, pourrait se jouer en mars.

Rien n’est encore acté, mais les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2021 initialement prévues au mois d’avril 2020 pourraient être reculées. Pour cause, un chamboulement du programme de la CAF qui envisage de renoncer à tenir la prochaine coupe d’Afrique en été.



Une manière de faire de la place à la prochaine du coupe du monde des clubs prévue en été 2021 ? Beaucoup d’observateurs croient fermement à cette thèse. Malgré les explications et mises au point du président de la CAF.



Toujours est-il que les conséquences de ce chamboulement font que désormais les sélections Africaines ont deux mois pour préparer les deux prochaines journées de ces éliminatoires. Les « Lions du Sénégal devront jouer la double confrontation contre la Bissau en Mars au stade Lat Dior de Thiès, puis en déplacement chez les « Djurtus. »



Le président Ahmad Ahmad présentement en visite de travail au Cameroun pour superviser l’état d’avancement des chantiers, pourrait également faire reculer la date des éliminatoires comptant pour la prochaine coupe du monde 2022.