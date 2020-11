Éliminatoires CAN 2021 : Après les forfaits de Famara Diédhiou et Keïta Baldé, Aliou Cissé perd Gana Guèye.

La liste des internationaux sénégalais forfaits pour la double confrontation contre la Guinée Bissau continue de s'allonger. Après la blessure à la cuisse de l'attaquant de la Sampdoria, Diao Keïta Baldé, le cas de Covid-19 du buteur de Bristol Famara Diédhiou, c'est au tour d'Idrissa Gana Guèye (31 ans), un des cadres d'Aliou Cissé, d'être forfait.



Aligné ce samedi en match de ligue 1 française avec le PSG, contre Rennes d'Alfred Gomis, Gana Guèye est sorti sur blessure dans le premier quart d'heure de la partie. Une série noire qui se poursuit pour le milieu défensif clairement en manque de confiance dans l'entrejeu parisien et pas du tout épargné par ses pépins physiques.





À quatre jours de la manche aller du match contre les " Djurtus ", le sélectionneur des Lions perd un élément clé de son dispositif qui passe de 25 à 22 joueurs en attendant que les joueurs retrouvent la tanière entre le 8 et le 9. Toutefois, vu le timing serré, le coach Cissé devrait s'accommoder de la situation et faire avec le reste du groupe assez étoffé pour cette double confrontation décisive pour la qualification à la prochaine CAN Cameroun 2022.