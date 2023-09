Élimination de Génération Foot et du Casa Sport, Sadio Mané réagit :« Le football sénégalais ne mérite pas ça »

Entre l’élimination du Casa Sport et de Génération Foot dès les tours préliminaires de la coupe CAF et de la ligue Africaine des champions. Et la programmation de la coupe du Sénégal qui avait coïncidé avec les matchs retours de Gf et du Casa, le football local n’a pas été reluisant en termes de professionnalisme. Une situation qui, selon Sadio Mané devrait être réglée au plus vite avec l’intervention de la fédération sénégalaise de football. « Le championnat du Sénégal a évolué, personnellement je m’attends à voir nos équipes aller jusqu’au bout voire même gagner les trophées. La fédération doit essayer de surpasser ce genre de choses et discuter avec les clubs. Le football sénégalais ne mérite pas ça » selon le joueur d’Al Nassr.