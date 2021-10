Élections locales à Saint-Louis : Ameth Fall Braya candidat de la coalition Guem Sa Bopp, l’autre menace réelle pour la majorité présidentielle

Pour les prochaines élections locales, le maire sortant Mansour Faye candidat de la coalition BBY ne pourra pas compter sur le soutien d’Ameth Fall Braya pour briguer encore la mairie de la ville tricentenaire. En effet, ce dernier sera investi comme candidat de la coalition Guem Sa Bopp pour participer aux joutes électorales du 23 Janvier prochain. « Je confirme que je serais candidat de la coalition Guem Sa Bop à Saint-Louis. C’est une alliance et j’ai vu qu’avec l’implantation de la coalition Gueum Sa Bopp dans le département de Saint-Louis, nous pouvons gagner majoritairement les élections locales. Voilà un peu ce qui m’a motivé à me présenter », a confirmé Ameth Fall Braya joint au téléphone de Dakaractu.



Une candidature qui risque de déjouer tous les pronostics, et qui constitue sans nul doute un danger voire une menace réelle pour la mouvance présidentielle, notamment avec la candidature très contestée du maire sortant Mansour Faye. « Cette candidature de Braya à la ville de Saint-Louis est un grand coup pour Bougane Guèye Dani et sa coalition Guem Sa Bopp. Parce que toutes les données disponibles et les renseignements qui ont été effectués montrent exactement que seule la candidature d’Ameth Fall Braya pourrait faire battre la coalition au pouvoir avec comme candidat Mansour Faye », a sifflé une haute personnalité qui n’a pas voulu se dévoiler.



Même si le candidat Mary Tew Niane a réussi à se faire une place à Saint-Louis surtout dans la Langue de Barbarie et Bango lors de la dernière présidentielle de 2019, force est de constater que l’acteur économique Ameth Fall Braya conserve toujours sa place de leader politique dans la Langue de Barbarie, sa base politique, ses soutiens aux groupements des femmes et la jeunesse de Saint-Louis est non négligeable…