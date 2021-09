Élections locales à Kahone / Investi par la grande coalition OG 2021: Oumar Gning dit "oui" et s'engage à redorer le blason de l'ancienne capitale du Saloum.

À Kahone, la plate-forme "Grande Coalition OG 2021" composée des partis suivants: AG Jotna, Grand Parti, PTP, PRP, UNP, Taxawu Sénégal, ainsi que d'éminents membres du Pastef et du Pds de la commune, a décidé de soutenir la candidature de Oumar Gning, coordinateur départemental du Grand Parti à Kaolack.



Ainsi, les membres de ladite plateforme se sont réjouis vivement de la mise en place de la coalition Yewwi Askan Wi au niveau national, ont félicité ses initiateurs et se sont engagé à ne ménager aucun effort pour l'implanter et la consolider au niveau local.



S'agissant du choix qui est porté sur M. Gning, la plateforme a fait savoir que celui-ci est axé sur l'expérience politique de l'homme au niveau local." Ce dernier a pris part activement aux élections locales depuis 2009. Pour sa participation aux locales de 2014 à Kahone, la liste qu'il avait dirigée s'était notamment placée devant celle de l'Apr, avec à la clé un groupe de conseillers municipaux siégeant toujours dans l'opposition au sein du conseil municipal..." Il y a aussi l'engagement constant du candidat auprès des populations locales depuis de nombreuses années, son attachement profond et indéfectible à son terroir d'origine et sa capacité à impulser une dynamique nouvelle.



En droite ligne avec les recommandations de la conférence des leaders de "YAW", la grande coalition OG 2021 a également invité les autres composantes de Pastef, du Pds et d'autres mouvements politiques et personnalités de l'opposition à Kahone à faire bloc au sein d'une même liste afin de bouter hors de la mairie l'actuelle équipe municipale...