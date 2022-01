Élections locales / Département et Commune de Kaolack : Pape Demba Bitèye décroche l'engagement des populations pour un score record.

De la proximité à Kabatoki au meeting zonal à Sam, en passant par celui de Banne Samane dans la Commune de Ndiaffate, et le soutien de Son Excellence Dieynaba Diop, Pape Demba Bitèye amplifie son capital sympathie auprès des populations. Ces dernières lui promettent un vote massif le jour j.



Au cours de la proximité dans les rues, artères et concessions à Kabatoki, les populations s'engagent à mener des activités de sensibilisation et d'information pour une bonne compréhension du procédé de vote. Et lui promettent aussi un taux jamais égalé.



À Banne Samane, à l'occasion du meeting organisé par Mme le Maire Aïssatou Ndiaye, une séance de simulation de vote a été opérée devant l'assistance. Par ailleurs, Son Excellence Mme Dieynaba Diop, depuis keur Gane a apporté son soutien à Bitèye pour qu'ensemble Kaolack soit portée sur les rampes de l'émergence.



À Sam, à l'occasion du méga meeting zonal, tour à tour, des engagements forts ont été pris de part et d'autre pour réconforter les bases électorales du président Macky Sall par l'élection de Bitèye et de Rahma à la tête du Département et de la Commune...