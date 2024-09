Elections législatives du 17 novembre : l'appel de Mimi Touré aux militants…

C'est sous la casquette de présidente de MIMI 2024 que l'ancienne Premier ministre du Sénégal a appelé ses militants et militantes à préparer la campagne pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024.



Pour le haut représentant du président de la République, « on n'a jamais vu un opposant gagner un candidat au pouvoir », fait savoir l'ancienne directrice de campagne de la coalition BBY, qui fait allusion à l'opposition qui prédit une défaite du Pastef et ses alliés. Cette conférence est une conférence de Mimi 2024 pour préparer le 17 novembre 2024. J'appelle tous les militants de Mimi 2024, de la grande coalition Diomaye Président à descendre sur le terrain pour parler et convaincre la population et achever la victoire du 24 mars 2024. Ce que j'appelle en wolof : le Mottali Yéné, soutient Aminata Touré qui animait un point de presse, ce lundi 16 septembre.