Elections législatives : Le PDS « Authentique » fustige l'alliance avec l'APR

Le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) traverse une crise interne majeure. Depuis plusieurs années, cette formation politique, jadis pilier de la scène politique sénégalaise, est déchirée par des scissions profondes, donnant naissance à des clans opposés au sein même du parti fondé par l'ancien président Abdoulaye Wade. À l'approche des élections législatives prévues pour le 17 novembre prochain, les alliances se multiplient dans le paysage politique sénégalais.



Cependant, l'annonce d'une alliance entre le PDS et l'Alliance pour la République (APR), a suscité une vive controverse. Cette décision, rendue publique dans les médias, a été perçue par une grande partie des militants du PDS comme une trahison des principes du parti. Lors d'une conférence de presse tenue ce 23 septembre 2024, le groupe dit « PDS Authentique » a exprimé son indignation face à cette coalition, affirmant qu'il participerait aux élections législatives. « Nous informons l’opinion publique nationale et internationale que nous irons à ces élections Incha ALLAH. Cette participation entre en droite ligne de nos orientations et objectifs stratégiques que sont: ⁠Le sauvetage de l'honneur et la dignité du PDS et de ses membres… » a déclaré le porte-parole du PDS Tafsir Thiaw.



Les militants se réclament du « PDS Authentique » rejetant catégoriquement cette alliance, qu'ils considèrent comme une compromission inacceptable avec ceux qui les ont combattus pendant douze ans (12). Selon eux, cette décision va à l’encontre de l'héritage de l'ancien président Abdoulaye Wade, toujours secrétaire général du parti. Ils estiment que la coalition entre une partie des membres du PDS et APR est « une infamie ».



Les authentiques réfutent particulièrement le comportement de Karim Wade et de ses partisans, les accusant de violer la charte du parti et de mépriser les valeurs fondatrices du PDS. Ils vont plus loin en rejetant l'autorité de Karim Wade, qu'ils jugent incapable de diriger le parti. Pour eux, il est impensable de s'allier avec un parti qui a persécuté le PDS, poussé son leader à l'exil et déstabilisé ses structures pendant des années.



Face à cette situation, le PDS Authentique a réitéré son engagement à se présenter aux prochaines législatives. Ils espèrent ainsi redonner au parti son indépendance et sa dignité. Concernant les législatives à venir, le PDS authentique n'exclut pas une alliance avec des formations politiques avec qui ils pourraient cheminer. « Nous sommes en discussion avancée avec des partis et coalitions de parti politique qui se sont rapprochés de nous et avec lesquels nous pourrions cheminer. Cependant, ces futures alliances devront compter des objectifs politiques et électoraux que nous nous sommes déjà fixés et qui pourraient contribuer largement à sauvegarder l'héritage », avance le porte-parole du PDS.