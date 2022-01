Élections départementales à Fatick : Cheikh Kanté gagne haut la main avec un score très honorable

On ne récolte que ce que l’on a semé. Dr Cheikh Kanté, Ministre d’Etat, Envoyé Spécial du Président de La République est un bel exemple de cette métaphore. En effet, Cheikh Kanté a gagné haut la main sans bruit ni trompette les élections départementales à Fatick avec un score très honorable : 61,06 % pour l’ensemble des 17 collectivités territoriales. Sa victoire est plus déterminante dans la commune de Fatick où il a gagné les votes du département avec un score de Résultats définitif de : 64,81% dont :

Ndiaye ndiaye ngoro ndam 86,97%

Thiagoune ndiaye 80,16%

Khar Ndoffene 63,48%

TMS 60,64%

Salif ba 55,03

Amadou dali faye 53,02.

Son quartier natal l’a honoré avec des scores soviétiques de 87,98% et 80,16% ou il a voté.