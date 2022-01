Elections Municipales et Départementales: Alioune Sarr, le ministre du tourisme rempile à Notto Diobass

Le Maire sortant de Notto Diobass Alioune SARR par ailleurs Ministre du Tourisme et des Transports aériens a remporté hier les élections municipales dans la commune de Notto Diobass dans le département de Thiès.



Alioune Sarr a devancé la liste de YAW avec plus de 5097 voix et celle de MPR avec plus de 3.000 voix. En effet BBY avec Alioune Sarr a obtenu 6.682 voix, YAW: 1.585 et enfin MPR 3.300 voix.



Alioune Sarr a remporté tous les grands centres de vote de la commune : Sangue, Baback, Tatenne Serere, Pout Diak, Ngollar, Hannene, Keur Madaro, Kissane, Mbomboye, Keur Dieumb, Mbodienne, Naffar, Mandangry, Dias Palam, Dioungane, Sessene, Tatenne Mbambara, Mbousnakh Ngathie, Keur Matoure Gningue, Ngolfagingue, ...