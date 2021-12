Élections Locales de 2022 : Les religieux en conclave pour des échéances libres, paisibles et transparentes.

Plus que 4 semaines et 3 jours exactement, avant la tenue des élections territoriales, qui vont consacrer un tournant important dans la marche démocratique de notre pays. Au regard des précédentes élections qui se sont déroulées généralement dans un climat délétère, le pays devra, à travers ses différentes composantes sociales, jouer sa partition pour éventuellement, parer à des situations qui peuvent être regrettables.



Société civile, hommes politiques ou simple citoyen animé par l'esprit de sauvegarde des valeurs intrinsèques du Sénégal, tous, devront œuvrer pour que ces élections territoriales se déroulent dans la plus grande stabilité.



Pour les guides religieux, Imams, Oulémas et Evêques du Sénégal, "le calme et la sérénité devant les enjeux que suscite une telle étape de la vie de notre pays sont prioritairement à sauvegarder".



D'où la pertinence pour ces religieux d'appartenance différente, mais en parfaite communion de cœur et d'esprit, d'adresser un message fraternel pour non seulement se tourner vers Dieu, dans une fervente prière, pour lui confier notre pays et ses habitants, mais aussi titiller la conscience citoyenne de tous, surtout des acteurs politiques, pour adopter des comportements responsables en vue d'élections crédibles, transparentes et paisibles.



Ces Imams et Oulémas du Sénégal ont tenu, conjointement avec les Évêques du Sénégal ce point de presse pour ainsi manifester leur engagement sans faille, face aux facteurs qui peuvent détruire cette paix et cette stabilité si chère au Sénégal.



Par ailleurs, les religieux lancent un appel aux candidats (ceux de la mouvance présidentielle, de l'opposition, comme de la société civile) au respect des personnes et des institutions, tant dans leurs discours que dans leur façon d'agir qui ne doit nullement mettre en danger la vie et la stabilité du pays.