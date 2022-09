Élections HCCT : La CENA satisfaite de l'organisation du scrutin.

Venu constater le déroulement du vote au centre Douta Seck, le président de la CENA, Doudou Ndir, s'est félicité du déroulement du scrutin de l'élection des membres du HCCT.



Doudou Ndir constate que tout se déroule normalement et dans les meilleures conditions sous une forte surveillance policière.



"Ce qui est frappant d'abord c'est la sécurité et l'accessibilité. En dehors de ces deux constats, à l'intérieur les aménagements sont bien faits. Les trois bureaux de vote sont installés dans des espaces adéquats qui permettent aux citoyens de voter dans de très bonnes conditions. Ce qu'il fait retentir c'est que le vote se déroule dans des conditions normales. Rien n'a été signalé et on ne peut que s'en féliciter", s'est réjoui le président de la CENA...