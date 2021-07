Élections FSF / Vers une saisine de la FIFA et de la CAF pour dénoncer l'ingérence du ministère des sports et du CNOSS....

L'assemblée générale élective de la fédération sénégalaise de football aura-t-elle finalement lieu ? En conférence de presse ce vendredi, le comité de de défense du football Sénégalais (CODEFS) avec à sa tête l'ancien député Cheikhou Oumar Sy, a décidé de saisir la CAF et la FIFA.



Une saisine annoncée pour dénoncer le processus électoral jugé biaisé par le consensus illégitime et illégal selon le CODEFS qui, rejetant toute formes de protocole, notamment celui d'Eden Roc, entend porter l'affaire au niveau des instances internationales qui gèrent le football.



Avec de plus de 6.000 signatures à son actif, le comité de défense exige le retrait sans condition du ministère des sports et du CNOSS dans ledit processus...