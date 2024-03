Élection présidentielle : le Président de l’UEMOA rend hommage au Président Macky Sall et salue son leadership

À l'occasion de la session ordinaire du Conseil des ministres de l’UEMOA, le ministre de l’Économie et des Finances de la Côte d’Ivoire par ailleurs Président du Conseil des ministres de l’UEMOA, Adama Coulibaly a magnifié l’action du président de la République Macky Sall à la tête du comité de haut niveau sur la mise en œuvre des politiques communes de l’UEMOA dans le domaine de la paix et la sécurité pendant une dizaine d’années. Ainsi, il a rendu un vibrant hommage au président de la République Macky Sall pour lui témoigner toute leur reconnaissance pour sa contribution inestimable pour le développement de l'union économique et monétaire ainsi que la concrétisation de l’intégration africaine.

" Il me paraît important de saluer l’ensemble de l’œuvre de cet homme d’état exceptionnel qui a favorisé des acquis exceptionnels pour le Sénégal dans les domaines politiques, économiques, sociaux et de stabilité", a déclaré Adama Coulibaly qui a également adressé ses vives et chaleureuses félicitations au Président Bassirou Diomaye Faye.

Cependant, le Président de l’UEMOA espère poursuivre avec lui, la consolidation de l’idéal communautaire.