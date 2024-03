Élection présidentielle : La coalition Dionne 2024 décline le programme de son candidat

Les propositions sur l'emploi des jeunes...



Sur la question de l’emploi des jeunes, le directeur de cabinet, Nohine Lo, estime que Boun Abdallah Dionne compte se baser sur les manquements à corriger sur les politiques publiques. À titre d’exemple, rien qu’en faisant la différence entre le formel sénégalais et le formel étranger, le candidat Boun Dionne s’engage à collaborer avec le secteur privé sénégalais afin qu'il puisse se développer pour créer de l’emploi. Car, dit-il, « l’État n’a pas vocation à créer de l’emploi mais à créer les conditions pour que les secteurs privés puissent créer les emplois qui conviennent. »

Par contre, il y a des actions concrètes qui peuvent être faites mais l’emploi c’est le secteur privé qui doit créer ça et l’État va créer les conditions pour que ça puisse se faire. Pour ce qui est de la sécurité, La coalition Dionne 2024 est pour l’amélioration de la sécurité de proximité dans les quartiers pour assurer le bien et la paix des personnes dans certains quartiers. Pour ce faire, il appartiendra au candidat d’offrir des formations de qualité afin de permettre aux gens de trouver de l’emploi pour que l’insécurité et la petite délinquance diminuent davantage dans le pays.