Élection présidentielle : L’ancien premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré vote Amadou Bâ

L'ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré, chef du mouvement Démocratie et République, a décidé d'apporter son soutien au candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Amadou Ba. Une décision prise après que ce dernier lui a tendu la main à Thiès. D'après Fallou Blaise Diouf, coordonnateur des cadres du mouvement Démocratie et République, les deux hommes se sont parlés et se sont entendus.







Fallou Blaise Diouf a tout de même précisé que la décision de soutenir le candidat Amadou Ba n'a pas fait l'unanimité. « Certains parmi nous ont rejoint l'autre camp, mais avant de prendre position, on a discuté et recueilli l'avis de gens, mais c'est un choix qui est fait et qui est assumé » a-t-il conclu.