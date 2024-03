Élection présidentielle 2024 : « Aucun dysfonctionnement majeur n’a été signalé » (CENA)

D’après le communiqué de la Commission électorale nationale autonome (CENA) publié ce dimanche soir, après la clôture des bureaux de vote pour l'élection présidentielle, aucun dysfonctionnement majeur n'a été signalé. La CENA a déclaré que le scrutin présidentiel s'est déroulé de manière globalement satisfaisante, tant sur le territoire national qu'à l'étranger.

Le communiqué précise : « À la mi-journée de ce dimanche 24 mars 2024, le scrutin présidentiel se déroule de manière globalement satisfaisante sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Depuis l'ouverture des bureaux de vote à 8 h 00, jusqu'aux alentours de 14 h 00, de nombreux citoyens et citoyennes ont effectué ou continuent d'accomplir leur droit de vote dans le calme, la paix et la discipline. »

La CENA a également souligné qu'aucun dysfonctionnement majeur n'a été signalé jusqu'à présent. « Pour l’heure, aucun dysfonctionnement majeur n’a été signalé à la CENA, qui dispose d’un contrôleur dans chacun des 15.633 bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire national ainsi que dans les 807 bureaux de vote établis à l’étranger », renseigne le communiqué.