Election dans le Wisconsin: victoire de la candidate des démocrates, revers pour Trump et Musk (médias)

La juge Susan Crawford, soutenue par les démocrates, a été élue mardi à la Cour suprême du Wisconsin, ont rapporté plusieurs médias américains, infligeant un revers à Donald Trump et Elon Musk, qui s'était fortement impliqué dans la campagne.



Le scrutin, qui faisait figure de premier test électoral pour le président républicain et son allié multimilliardaire, est passé d'une ampleur locale à nationale lorsque le patron de Tesla et SpaceX a déversé des millions de dollars de sa fortune personnelle pour faire élire Brad Schimel à la haute instance de cet Etat de la région des Grands lacs, et ainsi la faire basculer du côté conservateur.