Élection d’Amadou Mame Diop à la tête de l’assemblée nationale : La coalition BBY de Dagana se félicite du choix porté sur son fils…

Pendant que sa désignation comme candidat à la tête de l’assemblée nationale a surpris plus d’un, la Coalition Benno Bokk Yakaar du département de Dagana salue le choix du président de la République, Macky Sall.



La coalition présidentielle départementale et lui expriment la profonde gratitude des populations, responsables et militants de Dagana honorés de voir un des fils de leur département présider la deuxième institution de la République.



Malgré quelques couacs dans le déroulement de l’installation, la coalition départementale se réjouit de l’aboutissement de la session qui a pris fin ce mardi suite à l’installation des commissions.



Selon la coalition de Benno Dagana, le Président Macky Sall a fait des choix fondés sur la promotion du mérite, de la compétence et du profil en désignant Amadou Mame Diop, pour présider l’Assemblée nationale. Elle lui exprime ses félicitations et lui souhaite plein succès dans cette mission exaltante au service de notre pays.



La coalition BBY de Dagana salue également la nomination du nouveau gouvernement opérationnel composé d’hommes et de femmes expérimentés et engagés au service de notre pays. Elle adresse ses vives félicitations au Premier Ministre, Amadou Ba et à tous les Ministres.



La Coalition départementale BBY de Dagana adresse ses sincères félicitations au frère Monsieur Oumar Sarr pour sa reconduction aux fonctions de Ministre et se réjouit de l'alliance gagnante entre l'APR et le Parti des Libéraux et des Démocrates, le Parti socialiste, l’Alliance des forces du progrès, les autres alliés et mouvements de soutien, en particulier dans le département de Dagana.