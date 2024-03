Élection au Sénégal : Le président de l’Assemblée nationale félicite Bassirou Diomaye Faye

C’est une journée que l’histoire politique du Sénégal retiendra. Pour la première fois, le président sortant ne fait pas partie des candidats. Mais aussi la première fois, un opposant sorti fraîchement de prison, bat campagne et remporte l’élection présidentielle. Il s’agit de Bassirou Diomaye Faye.







Ce dernier que toutes les tendances plébiscitent reçoit un message de félicitations de plus et d’encouragements. Après Amadou Bâ et Macky Sall, c'est au tour du président de l’Assemblée nationale. « La tendance des résultats du premier tour de l’élection présidentielle indique une nette majorité pour le candidat Bassirou Diomaye FAYE. Je voudrais lui adresser mes chaleureuses félicitations pour le choix porté sur lui par le peuple sénégalais et lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions » lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction.







Au candidat malheureux, Amadou BA, Amadou Mame Diop adresse ses encouragements et salue la maturité du peuple sénégalais qui a exprimé son choix, dans le calme et la sérénité ;



conformément à la longue tradition de vote dans la paix qui caractérise la Sénégal.