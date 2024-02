Élargissement de détenus/ Me Aïssata Tall Sall précise: « Il n’y a pas eu de porte ouverte pour libérer des personnes massivement »

Le garde des sceaux Me Aïssata Tall Sall fait face à la presse pour une séance de communication avec l’ensemble des services du ministère. Le procureur général près la cour d’appel de Dakar, Ibrahima Bakhoum, le procureur de la République, Abdou Karim Diop.







L’objectif est d’apporter des éclairages sur l’activité judiciaire ces derniers jours. Prenant la parole en première, Me Aïssata Tall Sall rappelle qu’à son arrivée à la tête du ministère, c’est la première fois qu’elle se livre à cet exercice. Elle aborde le contexte, qui, estime-t-elle , montre un Sénégal, qui se trouve dans un moment politique intense et d’incompréhension. « Le Sénégal doit se choisir un président de la république. Nous avons eu une scène politique agitée. Elle a failli porter atteinte à notre stabilité sociale ». Au passage, le garde des sceaux précise que le président de la république sait que « la stabilité devrait être sauvegardée ». « Il a décidé de me donner des instructions afin de pacifier l’espace public. Cela vient conforter ce que nous étions en train de faire. Ce qui m’a toujours importé : « désengorger les prisons et lutter contre les longues détentions » a de plus, soutenu Me Aïssata Tall Sall. Elle rappellera en se félicitant encore, de la conférence des parquets organisée en décembre dernier qui est une illustration du travail dans l’application de la politique pénale définie par le Président Macky Sall. « Ce que le Président nous a demandé de faire, nous y étions déjà. Bien avant ces libérations que vous avez déjà constaté, nous avons été sur cette cadence. La volonté d’apaiser l’espace public est bien ancienne. Elle date cependant de façon solennelle, lors de la déclaration du Président en conseil des ministres » conclut-elle à ce propos.







Revenant sur cette cascade de libérations, elle laisse entendre : « nous sommes dans une situation politique, mais pour « les détenus politiques dont on parle, la situation est claire.



Toutes ces personnes qui ont été détenues, l’ont été, car ils ont fait des délits. Ils ne sont pas des politiques » martèle-t-elle.



Me Aïssata Tall Sall, « il n’a jamais été question de libérer de façon massive et arbitraire. Il n’y a pas eu de porte ouverte pour libérer les personnes massivement. Le procureur ne libère pas, il dépend des institutions du juge qui ne reçoit pas des ordres. Rien de ce qui a été fait n’est venu en contraventions de la loi. Les libérations ne sont pas arbitraires » a-t-elle encore servi en précisant qu’ils sont des libérations provisoires sous certaines conditions.