El Malick Ndiaye, MITTA : « Il y a un projet de 14 lignes de plus de 1000 bus à gaz qui arrivent »

Le ministre des Transports terrestre et Aérien après le premier acte de démarrage commercial du Bus rapid transit a annoncé l’arrivée d’autres Bus pour le développement du transport. Après le trajet et face à la presse, "au-delà du Ter et du BRT", El Malick Ndiaye a annoncé l'arrivée de bus à gaz.





« D’ici le 30 mai, nous lancerons un projet sur plus de 230 milliards avec 14 lignes de plus de 1000 bus à gaz. C’est extrêmement important que nous travaillions tous dans ce sens. Il y aura des bus de rabattement qui permettront aux usagers de rejoindre le BRT et d'aller en ville » annonce le ministre.