El Hadji Ousseynou Diouf : « C'est une fierté pour moi de voir mon rêve en tant que joueur être réalisé par mes enfants »

C'est un El Hdji Diouf comblé et aux anges, la voix cassée qui a confié à la presse sa joie immense. Un trophée qu'il n'a pas pu avoir en tant que joueur mais qu’il a gagné, aujourd'hui, en tant que conseiller de l'entraîneur, Aliou Cissé. Le double ballon d'or africain savoure son rêve réalisé.



« C'est une fierté pour moi de voir mon rêve en tant que joueur réalisé par mes enfants. Le Sénégal a longtemps attendu ce trophée. Les joueurs l'ont mérité. Nous avons dominé toutes les 120 minutes de jeu. La détermination et l'engagement des joueurs m'ont permis de garder espoir. Nous prions la gagner en 2023 en Côte d'Ivoire. C'est une fierté. Nous rendons grâce à Dieu. Depuis 5 ans, l'équipe est restée constante et ça c’est l'aboutissement de tous ces efforts » a t’il fait savoir.



Selon lui, le travail continue. Les défis demeurent. « On a gagné la CAN, il reste l'autre objectif, c'est d'aller en coupe du monde »