El Hadji Mamadou Diao dans " "Débattre campagne" : "Ce qui me lie à Ousmane Sonko et Amadou Ba...ma candidature à la présidentielle est antérieure à celle de Amadou Ba...mes premiers chantiers une fois élu...

"Une réforme minutieuse de nos institutions est la seule panacée pour asseoir un processus électoral qui ne fera l'objet d'aucune critique ". C'est ainsi que le président de la coalition Diao 2024 entend régler définitivement la polémique née souvent du processus électoral.



Invité de l'émission "Débattre campagne", El Hadji Mamadou Diao se livre et décline ses ambitions. Ce qui motive sa candidature, ses relations avec Ousmane Sonko et Amadou candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, l'ancien directeur de la caisse des dépôts et consignations en parle tout en dégageant un optimisme quant à la victoire de sa coalition au soir du 24 mars 2024.